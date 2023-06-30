Григорий Иванов предположил, когда Рай Влут вернётся в расположение «Урала»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов предположил, когда нидерландский полузащитник Рай Влут вернётся в расположение клуба. Ранее Влут перенёс операцию на пяточной кости в одной из европейских клиник.
«Ещё не вернулся, проходит реабилитацию в Нидерландах. Как только ему врачи позволят, не знаю, ждём, но думаю, что к началу чемпионата вернётся, играть не будет, но будет тренироваться. Сначала одну дату говорят, потом другую, посмотрим, как будет идти восстановление», – приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее нидерландский суд признал Влута виновным в ДТП со смертельным исходом. Футболист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента в 2021 году погиб четырёхлетний ребёнок. Игрок был приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения.
- 30 июня 2023
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