Защитник «Урала» Алексей Герасимов отправился в аренду в «Нефтехимик»
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Защитник «Урала» Алексей Герасимов перешёл в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения предстоящего сезона. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургского клуба.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Герасимов провёл девять матчей. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Зимой он был арендован челнинским «КАМАЗом». В весенней части сезона Первой лиги Герасимов сыграл 12 матчей.
«Желаем Алексею удачи в новом сезоне и регулярной игровой практики!» — написано в заявлении «Урала».
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Урал» занял 11-е место. «Нефтехимик» завершил сезон Первой лиги на шестой строчке в турнирной таблице.
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