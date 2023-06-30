Защитник «Урала» Алексей Герасимов отправился в аренду в «Нефтехимик»

Защитник «Урала» Алексей Герасимов перешёл в нижнекамский «Нефтехимик» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения предстоящего сезона. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургского клуба.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Герасимов провёл девять матчей. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Зимой он был арендован челнинским «КАМАЗом». В весенней части сезона Первой лиги Герасимов сыграл 12 матчей.

«Желаем Алексею удачи в новом сезоне и регулярной игровой практики!» — написано в заявлении «Урала».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Урал» занял 11-е место. «Нефтехимик» завершил сезон Первой лиги на шестой строчке в турнирной таблице.