Защитник «Спартака» Чернов: хватило времени отдохнуть от футбола, все уже соскучились

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как провёл отпуск.

«Отпуск провёл отлично, отдохнули с семьёй. Последнюю неделю начал делать какие-то упражнения беговые. В целом состояние сейчас хорошее. На сборах нам расскажут и покажут, побегаем немножко, как обычно, и всё будет хорошо.

Хватило ли времени, чтобы отдохнуть от футбола? Конечно, хватило. Думаю, что ребята все уже соскучились. Мы встретились — у всех хорошее настроение. Думаю, что всё будет хорошо. Все соскучились по работе и друг по другу. Всем надо было чуть-чуть выдохнуть, а сейчас можно с новыми силами идти в новый сезон. По кому больше всего соскучился? По всем по чуть-чуть (смеётся)», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.