Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Чернов: хватило времени отдохнуть от футбола, все уже соскучились

Защитник «Спартака» Чернов: хватило времени отдохнуть от футбола, все уже соскучились
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как провёл отпуск.

«Отпуск провёл отлично, отдохнули с семьёй. Последнюю неделю начал делать какие-то упражнения беговые. В целом состояние сейчас хорошее. На сборах нам расскажут и покажут, побегаем немножко, как обычно, и всё будет хорошо.

Хватило ли времени, чтобы отдохнуть от футбола? Конечно, хватило. Думаю, что ребята все уже соскучились. Мы встретились — у всех хорошее настроение. Думаю, что всё будет хорошо. Все соскучились по работе и друг по другу. Всем надо было чуть-чуть выдохнуть, а сейчас можно с новыми силами идти в новый сезон. По кому больше всего соскучился? По всем по чуть-чуть (смеётся)», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Смехотворное предложение «Спартака». Абаскаль всё же уговорил клуб купить бельгийца?
«Смехотворное предложение «Спартака». Абаскаль всё же уговорил клуб купить бельгийца?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023