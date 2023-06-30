«Эвертон» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024
Поделиться
Английский «Эвертон» на официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2023/2024.
«Впервые за десятилетие домашняя футболка «Эвертона» будет иметь воротник, который отдаёт дань уважения знаменитому узору Арчибальда Лейтча Гудисона. Тот же культовый дизайн, характерный для стадиона «Эвертона» с 1909 года, повторяется на рукавах футболки. Воротник также является намёком на классическую домашнюю футболку Hummel сборной Дании, в которой команда добилась триумфа на чемпионате Европы 1992 года, и является частью целого ряда дизайнерских идей, приуроченных к столетнему юбилею бренда», — написано в заявлении английского клуба.
Материалы по теме
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» сорвали открытие магазина на стадионе клуба
Комментарии
- 30 июня 2023
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:53
-
10:51
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:48
-
09:45
Партнерский контент