«Эвертон» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024

Английский «Эвертон» на официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2023/2024.

«Впервые за десятилетие домашняя футболка «Эвертона» будет иметь воротник, который отдаёт дань уважения знаменитому узору Арчибальда Лейтча Гудисона. Тот же культовый дизайн, характерный для стадиона «Эвертона» с 1909 года, повторяется на рукавах футболки. Воротник также является намёком на классическую домашнюю футболку Hummel сборной Дании, в которой команда добилась триумфа на чемпионате Европы 1992 года, и является частью целого ряда дизайнерских идей, приуроченных к столетнему юбилею бренда», — написано в заявлении английского клуба.

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