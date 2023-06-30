Шеймус Коулман прокомментировал продление контракта с «Эвертоном». Это его 15 год в клубе

Защитник «Эвертона» Шеймус Коулман прокомментировал продление контракта с клубом.

«Все знают, как много для меня значит «Эвертон», поэтому для меня особенно важно подписать этот новый контракт и продолжать играть за этот великий клуб.

С того момента, как я присоединился к клубу более 14 лет назад, поддержка моей семьи и со стороны наших болельщиков, а также всех вокруг клуба была потрясающей, и я никогда не воспринимаю как должное то, насколько мне повезло представлять «Эвертон». Это включает в себя и честь носить капитанскую повязку в последние годы», — приводит слова Коулмана официальный сайт «Эвертона».

В сезоне-2022/2023 Коулман провёл 25 матчей за «Эвертон» во всех турнирах и забил один мяч.

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