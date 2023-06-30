Крыховяк: у меня был стресс из-за неспортивных вещей

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк объяснил своё решение о расторжении контракта с «Краснодаром». Он признался, что испытывал стресс из-за политической ситуации, а также устал от нестабильности.

«Последние несколько лет были связаны с нестабильностью. Постоянные перемены и переезды. Я был в двух арендах — в Греции и Саудовской Аравии. Это влекло за собой множество организационных вопросов. Был и стресс, связанный с неспортивными вещами. Особенно в начале обострения политической обстановки, когда ты не знал, что будет дальше. К счастью, мне удалось довольно хорошо со всем этим разобраться и сосредоточиться на продолжении игры в футбол.

Где буду играть в следующем сезоне? Есть несколько возможных вариантов. Переговоры продолжаются, поэтому я не буду раскрывать детали. Я открыт для разных предложений и, вероятно, в начале июля решу, какое из них мне больше подходит», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.

Напомним, летом 2022 года Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и перешёл на правах аренды в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен был вернуться в «Краснодар» летом 2023 года. За «быков» Гжегож успел провести всего 15 матчей, после чего уехал из России.