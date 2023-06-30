«Ньюкасл Юнайтед» показал выездную форму на новый сезон

Английский «Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте представил выездную форму на сезон-2023/2024.

Фото: ФК «Ньюкасл»

«Ньюкасл Юнайтед» и Castore представили новую выездную форму клуба на предстоящий сезон-2023/2024. Зелёную футболку с полосками в тон можно будет использовать на выезде вместе с белыми или зелёными шортами, поскольку «сороки» соревнуются на всех фронтах внутренних соревнований и Лиги чемпионов УЕФА», — написано в заявлении клуба.

«Ньюкасл Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 71 очко после 38 матчей. Таким образом, «сороки» получили право на выступление в Лиге чемпионов.

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