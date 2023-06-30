«Ливерпуль» уверен в подписании Собослаи

«Ливерпуль» становится всё ближе к приобретению полузащитника сборной Венгрии и «Лейпцига» Доминика Собослаи, сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в своём «твиттере».
По информации источника, изначально у «красных» было мало шансов преуспеть в борьбе за 22-летнего хавбека, однако в последние дни ситуация резко изменилась. Переговоры между клубами проходят позитивно. Уверенности «Ливерпулю» добавляет ещё одна сделка с «Лейпцигом»: «быки» арендуют полузащитника мерсисайдцев Фабиу Карвалью.
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе хавбека «Ливерпуля» Фабиу Карвалью в «Лейпциг» на правах аренды.
- 30 июня 2023
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