Матео Кассьерра: я очень счастлив, я вернулся домой!
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал своё возвращение в расположение сине-бело-голубых.
«Я очень счастлив, я вернулся домой! Рад снова быть здесь. Сейчас мы проводим очень насыщенную предсезонную подготовку, вовсю готовимся к Суперкубку с ЦСКА и к тем товарищеским играм, которые нас ждут. Новый сезон — новые ожидания и новые мечты.
Отдохнуть успел. Может быть, не до конца успел восстановить режим сна, потому что вернулся на днях, а часовые пояса слишком разные. Тем не менее чувствую себя хорошо, готовлюсь, настраиваюсь, хочу помочь команде уже в ближайших товарищеских матчах, которые должны нас на сто процентов подготовить к матчу за Суперкубок», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».
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