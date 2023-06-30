Спортдиректором «Рубина» стал Константин Дзюба, Эдуард Сафонов ушёл по состоянию здоровья

Спортивным директором казанского «Рубина» назначен Константин Дзюба, который сменил на этой должности Эдуарда Сафонова. Об этом сообщил официальный сайт «Рубина».

Эдуард Сафонов принял решение оставить должность спортивного директора «Рубина» по состоянию здоровья.

Константин Дзюба в качестве футболиста выступал на профессиональном уровне до 2008 года, в том числе в 2005 и 2006 годах за «Рубин-2». С 2015 по 2018 год он работал исполнительным директором в «Ростове». С 2018 по 2023 год занимал должность исполнительного директора «Рубина».

В сезоне-2022/2023 «Рубин» стал победителем Мелбет Первой лиги. Команда набрала 69 очков после 34 матчей. Таким образом, казанцы получили право на выступление в Российской Премьер-Лиге.