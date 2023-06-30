Лепёхин: переход в «Зенит» — шанс для Коваленко. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского

Бывший футболист Константин Лепёхин прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».

«Любой трансфер российского футболиста в «Зенит» я расцениваю позитивно. Переход в «Зенит» — шанс для самого Коваленко стать лучше, сильнее, начать выигрывать трофеи. Ну и я надеюсь, что и для клуба это усиление. «Зенит» укомплектовывается только лучшими футболистами, которые внутри чемпионата России себя проявляют.

Безусловно, Коваленко будет сложно пробиться в основу. Многое зависит от него, немало и от доверия главного тренера. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Конечно, для Коваленко есть риск, но он в любом случае ничего не проиграет. Если он не сможет закрепиться в составе, то будет уходить уже в другом статусе игрока «Зенита», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.