Дивеев — о Суперфинале Кубка с «Краснодаром»: после таких побед приходит уверенность

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о Суперфинале Кубка России минувшего сезона, в котором его команда одолела в серии пенальти «Краснодар» (1:1, 6:5).

«Первое время до конца не осознавал, что произошло. Понятно, что победа в Суперфинале принесла огромную радость. Такой большой путь проделали, столько матчей сыграли – с одним только «Уралом» четырежды встречались по ходу одного розыгрыша. Поначалу было просто ощущение большого праздника.

Однако позже вместе с завоеванием трофея приходит уверенность. Слышал, что так обычно происходит, теперь прочувствовал это на себе. Уверен, надо настраиваться на то, что ЦСКА может выиграть и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок. Такие мысли присутствуют. Разумеется, чувствовать – это одно, а реализовать желаемое – совсем другое. Посмотрим, что будет происходить в официальных матчах.

Как мы настраивались на игру с «Краснодаром»? Здесь не надо лишних слов. Понимаешь, насколько это важный матч, что стоит на кону. Родители, родственники будут переживать, поддерживать изо всех сил. Такая игра, которую все ждут, к ней приковано огромное внимание. Настроились как надо, и по ходу игры у всех присутствовали мысли только о победе», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.