Голкипер «Зенита» Кержаков: ЦСКА — на данный момент самый серьёзный соперник для нас

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче Суперкубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«ЦСКА — это на данный момент, наверное, самый серьёзный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряжённой.

Будет ли ЦСКА главным конкурентом в чемпионате? Они всегда таким были и претендовали на первое место», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. ЦСКА (58) занял второе место в турнирной таблице.