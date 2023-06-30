Голкипер «Зенита» Кержаков: ЦСКА — на данный момент самый серьёзный соперник для нас
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче Суперкубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
«ЦСКА — это на данный момент, наверное, самый серьёзный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряжённой.
Будет ли ЦСКА главным конкурентом в чемпионате? Они всегда таким были и претендовали на первое место», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. ЦСКА (58) занял второе место в турнирной таблице.
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