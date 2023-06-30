Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты, которые устроил новый глава судейства Мажич

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич устроил предсезонные тесты на физические данные для арбитров Российской Премьер-Лиги. Два арбитра — Ян Бобровский и Анатолий Жабченко — провалили эти тесты, из-за чего пропустят первые туры нового сезона, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, ранее предсезонные тесты Мажича также не прошли три инспектора — они не сдали тест на знание правил футбола. Теперь у арбитров и инспекторов будет возможность пересдать тесты через месяц.

Напомним, Милорад Мажич – известный сербский арбитр, который работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, обслуживал Суперкубок УЕФА, финал Лиги чемпионов и многие другие важные матчи. Он является единственным сербским арбитром в новейшей истории, который работал на финале Лиги чемпионов. По окончании судейской карьеры Мажич занялся обучением арбитров — руководил судейским корпусом чемпионата Кипра и работал инструктором ФИФА. С 2022 года входил в ЭСК РФС.