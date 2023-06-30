«Локомотив» объявил об уходе трёх футболистов
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Нападающий Франсуа Камано, а также защитники Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников покидают «Локомотив» в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщил официальный сайт железнодорожников.
«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за время, проведённое в составе железнодорожников, за вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — написано в заявлении московского клуба.
Франсуа Камано провёл за «Локомотив» 91 матч, забил 18 голов и сделал шесть голевых передач. На счету Дмитрия Живоглядова 94 матча и 10 результативных передач. Игорь Смольников перешёл в «Локомотив» прошедшей зимой, но ранее уже выступал за железнодорожников. В сумме он провёл 26 матчей за красно-зелёных.
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