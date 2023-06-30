Шкриньяр покидает «Интер» после шести лет, проведённых в клубе

Словацкий защитник Милан Шкриньяр покидает «Интер» в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
Контракт игрока с «нерадзурри» истёк в конце июня этого года. Защитник решил не продлевать сотрудничество с миланцами. Ранее сообщалось, что словак перейдёт в «ПСЖ» на правах свободного агента.
Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.
В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 31 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось об уходе из миланского клуба ещё одного защитника — Данило Д'Амброзио.
- 30 июня 2023
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