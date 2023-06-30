«Зенит» объявил о создании медиакоманды «Чисто Питер», главным тренером назначен Радимов

«Зенит» объявил, что медиаклуб сине-бело-голубых будет называться «Чисто Питер». Пост главного тренера медийной команды петербуржцев занял Владислав Радимов.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» может стать участником следующего сезона Медиалиги.

В ближайшем розыгрыше Кубка России сыграют финалисты нынешнего сезона Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа». В матче за третье место встретятся «Бей Беги» и «Амкал». Победитель этой пары также получит путёвку в официальный турнир под эгидой РФС.

В сезоне-2022/2023 Кубка России принимали участие две медиафутбольные команды — «Амкал» и 2DROTS. «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).