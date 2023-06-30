Агент: Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ
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Агент Валерюс Мижигурскис, представляющий интересы российского защитника Дмитрия Живоглядова, высказался о будущем футболиста. Сегодня, 30 июня, московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
«Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ. С каким? Скоро клуб объявит», — приводит слова Мижигурскиса Metaratings.
Живоглядов выступал в «Локомотиве» с 2019 года. На его счету 94 матча и 10 результативных передач за железнодорожников.
«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 45 очков после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.
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