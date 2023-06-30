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Агент Кукурельи опроверг слухи о возможном переходе защитника в «Атлетико»

Агент Кукурельи опроверг слухи о возможном переходе защитника в «Атлетико»
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Альваро Домингес, агент защитника «Челси» Марка Кукурельи, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в мадридский «Атлетико» за € 65 млн.

«Ложные новости», — написал Домингес в своём «твиттере» в ответ на публикацию Marca.

Кукурелья перешёл в «Челси» летом прошлого года за € 65,3 млн. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 33 матча за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «аристократами» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Отметим, что Кукурелья является воспитанником мадридского «Атлетико». Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по переходу 24-летнего полузащитника Мэйсона Маунта.

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