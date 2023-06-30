Гранат: трансфер Коваленко в «Зенит» — подстраховка на случай отъезда бразильцев из клуба
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Бывший российский футболист Владимир Гранат прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит». По его мнению, этот трансфер стал для сине-бело-голубых подстраховкой на случай ухода бразильцев.
«В «Крыльях» Коваленко выступал всё время хорошо. Это молодой перспективный футболист. Уверен, что его трансфер в «Зенит» — подстраховка на случай отъезда бразильцев из клуба. Сейчас никто не понимает, останутся ли легионеры в питерской команде. Было много разных слухов по этому поводу. Обойму нужно расширять, «Зенит» всё делает правильно. Коваленко очень талантлив, это акцент на будущее. Думаю, что в Санкт-Петербурге он может заиграть ещё ярче», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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