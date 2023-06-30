«РБ Лейпциг» объявил об аренде Фабиу Карвалью из «Ливерпуля»

Полузащитник Фабиу Карвалью перешёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды из «Ливерпуля». Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

«Для меня как для молодого игрока это большой шаг — перейти из Англии в Бундеслигу и «РБ Лейпциг». Я присоединяюсь к команде, которая очень сильна и очень успешна в последние годы. Теперь я хотел бы помочь развить это, и я действительно с нетерпением жду этого нового вызова.

Моя цель — играть как можно больше — в лиге, Кубке и особенно в Лиге чемпионов УЕФА. «РБ Лейпциг» стремится дать молодым игрокам такую ​​возможность, поэтому клуб идеально подходит для моего дальнейшего развития», — сказал Карвалью.

В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Фабиу Карвалью провёл 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника четыре матча в Лиге чемпионов, один в Кубке Англии и два в Кубке английской лиги, где он однажды смог отличиться.