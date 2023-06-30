Павлюченко — о Евро-2008: Хиддинк не столько тренировал, сколько не мешал нам играть

Известный экс-футболист Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об успешном выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2008.
«Да, игры за третье место тогда не было, но по определённым правилам, нам тогда их объяснили, мы получили бронзовые медали. Точно не мастерство футболистов стало причиной того успеха на Евро-2008. Мы приезжали туда «тёмной лошадкой» и были сборные, которые были намного сильнее нас, даже в группе. Например, Швеция и Нидерланды, Греция – по составу, по именам все они были на голову выше нас, но у нас была команда.
И Гус – тот тренер, который не столько тренировал, сколько не мешал нам играть. Сделал хорошую атмосферу в команде. Мы его уважали, поэтому и достигли такого высокого результата», — приводит слова Павлюченко «Татар-информ».
- 30 июня 2023
-
16:04
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:12
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:50
-
13:44
-
13:34
-
13:26
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31