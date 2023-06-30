Правительство РФ поручило обеспечить условия для участия «Шахтёра» из ДНР в турнирах РФС

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития футбольного клуба «Шахтёр» из Донецкой Народной Республики (ДНР) и обеспечить участие команды в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС), информирует «РИА Новости Спорт».
Соответствующее поручение было дано во время совещания, которое было посвящено новым регионам России.
Напомним, в Донецке раньше базировался другой клуб под названием «Шахтёр», который принимает участие в чемпионате Украины и представляет страну в европейских соревнованиях. Созданный после 2014 года в ДНР «Шахтёр» не имеет ничего общего с грандом украинского футбола. Ранее представители «Шахтёра» из ДНР уже заявляли о намерении клуба играть в чемпионате России.
- 30 июня 2023
-
16:04
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:12
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:50
-
13:44
-
13:34
-
13:26
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31