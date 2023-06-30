Правительство РФ поручило обеспечить условия для участия «Шахтёра» из ДНР в турнирах РФС

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития футбольного клуба «Шахтёр» из Донецкой Народной Республики (ДНР) и обеспечить участие команды в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС), информирует «РИА Новости Спорт».

Соответствующее поручение было дано во время совещания, которое было посвящено новым регионам России.

Напомним, в Донецке раньше базировался другой клуб под названием «Шахтёр», который принимает участие в чемпионате Украины и представляет страну в европейских соревнованиях. Созданный после 2014 года в ДНР «Шахтёр» не имеет ничего общего с грандом украинского футбола. Ранее представители «Шахтёра» из ДНР уже заявляли о намерении клуба играть в чемпионате России.