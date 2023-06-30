Павлюченко: АПЛ — лучшая лига, играть там — это как пересесть с «Жигули» на «Мерседес»

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры в английской Премьер-лиге.
«Относился ли я к игре в Англии престижно или как к обычной командировке? Неважно, где играешь, главное – играть в футбол. В какой стране, неважно с кем, повторюсь – главное — играть.
АПЛ — это лучший чемпионат. Меня постоянно спрашивают, с чем его можно сравнить. И я отвечаю: «Сравните свои ощущения, когда вы ездите на автомобиле «Жигули», а потом пересаживаетесь на «Мерседес», тогда вам будет всё понятно». Так и в футболе.
У меня с Реднаппом в «Тоттенхэме» не было никаких проблем. Была нормальная игровая ситуация, какая бывает у каждого футболиста. Когда ты не играешь, всегда хочется играть, нервы накаляются. Бывает. Это рабочий момент, поэтому у меня нет никаких проблем с Реднаппом. Мы с ним общались, даже дружили», — приводит слова Павлюченко «Татар-информ».
- 30 июня 2023
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