Игроки «Нефтчи» провели первую тренировку по прилёте в Санкт-Петербург

Азербайджанский «Нефтчи», прибыв накануне в Санкт-Петербург, провёл первую тренировку. Команда готовится к участию в товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, в котором также примут участие» «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». Фотографии с тренировки опубликовала в социальных сетях пресс-служба бакинского клуба.
«Нефтчи» — девятикратный чемпион Азербайджана и шестикратный обладатель Суперкубка страны. Также в активе команды две победы в Суперкубке Азербайджана. В 2008 году «Нефтчи» стал финалистом последнего розыгрыша Кубка Интертото. В 2006 году команда выиграла Кубок Содружества, а годом ранее стала его финалистом.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».
- 30 июня 2023
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