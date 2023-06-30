Игроки «Нефтчи» провели первую тренировку по прилёте в Санкт-Петербург

Азербайджанский «Нефтчи», прибыв накануне в Санкт-Петербург, провёл первую тренировку. Команда готовится к участию в товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, в котором также примут участие» «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». Фотографии с тренировки опубликовала в социальных сетях пресс-служба бакинского клуба.

«Нефтчи» — девятикратный чемпион Азербайджана и шестикратный обладатель Суперкубка страны. Также в активе команды две победы в Суперкубке Азербайджана. В 2008 году «Нефтчи» стал финалистом последнего розыгрыша Кубка Интертото. В 2006 году команда выиграла Кубок Содружества, а годом ранее стала его финалистом.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».