Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крыховяк: у саудовцев огромные амбиции. Они хотят создать одну из сильнейших лиг в мире

Крыховяк: у саудовцев огромные амбиции. Они хотят создать одну из сильнейших лиг в мире
Владимир Москалёв и Гжегож Крыховяк
Комментарии

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк поделился мнением о саудовском чемпионате.

«Речь идёт в первую очередь об имидже и рекламе. Футбол — самый популярный вид спорта в мире. У саудовцев огромные амбиции. Они хотят создать одну из сильнейших лиг в мире. Здесь очень любят футбол. Это показал чемпионат мира в Катаре, где Саудовская Аравия очень хорошо себя показала и имела большую поддержку трибун. У крупнейших клубов там огромные фан-базы. Они аккуратно организованы. Это европейский уровень.

Лично мне здесь было очень комфортно. Люди чрезвычайно добрые, а образ жизни не так уж отличается от европейского, как может показаться. Естественно, нужно привыкнуть к высоким температурам, на что у меня ушло около месяца, и к немного другому образу жизни, потому что люди здесь живут медленнее и в основном после наступления темноты, но этот год я вспоминаю положительно. Поэтому у меня не было бы проблем остаться здесь дольше. Тем более что лига будет ещё сильнее», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.

Материалы по теме
Гжегож Крыховяк: конечно, я всё ещё надеюсь вернуться в сборную Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023