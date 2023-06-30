Крыховяк: у саудовцев огромные амбиции. Они хотят создать одну из сильнейших лиг в мире

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк поделился мнением о саудовском чемпионате.

«Речь идёт в первую очередь об имидже и рекламе. Футбол — самый популярный вид спорта в мире. У саудовцев огромные амбиции. Они хотят создать одну из сильнейших лиг в мире. Здесь очень любят футбол. Это показал чемпионат мира в Катаре, где Саудовская Аравия очень хорошо себя показала и имела большую поддержку трибун. У крупнейших клубов там огромные фан-базы. Они аккуратно организованы. Это европейский уровень.

Лично мне здесь было очень комфортно. Люди чрезвычайно добрые, а образ жизни не так уж отличается от европейского, как может показаться. Естественно, нужно привыкнуть к высоким температурам, на что у меня ушло около месяца, и к немного другому образу жизни, потому что люди здесь живут медленнее и в основном после наступления темноты, но этот год я вспоминаю положительно. Поэтому у меня не было бы проблем остаться здесь дольше. Тем более что лига будет ещё сильнее», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.