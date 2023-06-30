ФИФА запретила носить радужные повязки на женском ЧМ-2023, предложив восемь альтернатив

Международная федерация футбола запретила командам-участницам женского чемпионата мира — 2023 надевать во время матчей повязки в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает The Guardian.

Игроки не смогут носить повязки с радугой или надписью «One love». Вместо этого командам будет предоставлен выбор из восьми надписей: «Единство во имя инклюзивности», «Единство во имя коренных народов», «Единство во имя гендерного равенства», «Единство во имя мира», «Единство во имя образования для всех», «Единство во имя борьбы с голодом», «Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин» и «Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть».

Лозунги также будут размещаться на рекламных щитах, угловых флажках, табло стадионов и в социальных сетях.