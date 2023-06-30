Горшков: Коваленко будет сложно в «Зените», но нужно пробовать себя в сильном клубе
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко в санкт-петербургский клуб.
«В «Зените» сложно конкурировать любому футболисту. Был пример Бакаева, Адамова. Да, Коваленко будет сложно в «Зените», но попробовать нужно, чтобы заявить о себе в сильном клубе. Всё возможно, и всё зависит от самого Коваленко», — сказал Горшков в интервью «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. «Крылья» заняли 12-е место в РПЛ. Ориентировочная стоимость Коваленко, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
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