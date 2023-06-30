Гари Невилл — о Давиде де Хеа: сейчас нужны изменения в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл высказался по теме продления контракта «Манчестер Юнайтед» с голкипером Давидом де Хеа.

«Я не хочу сильно придираться к вратарю, который держал великолепную форму последние десять лет. У него были трудные времена, и был период в 4–5 лет, когда он был очень хорош. Но нельзя пропускать такие голы, как в случае со вторым голом в финале Кубка с «Сити» (1:2).

Самая сложная позиция в английском футболе — вратарь «Манчестер Юнайтед». Они всегда находятся под пристальным вниманием. Это самая трудная позиция. Чтобы выигрывать титулы, у вас должен быть вратарь мирового класса, и «Манчестер Юнайтед» нужны сейчас изменения», — приводит слова Невилла Sportskeeda.

Напомним, Давид де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. Вместе с «красными дьяволами» он выигрывал АПЛ в сезоне-2012/2013 и Лигу Европы – 2016/2017. В завершившемся сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 игр, в которых пропустил 61 мяч. 25 из 58 матчей стали для вратаря «сухими».