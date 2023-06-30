Вячеслав Мельников: покупки «Зенитом» бразильцев раздражают болельщиков других клубов

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о селекционной политике клуба.
«Конечно, я хочу, чтобы в «Зените» играло как можно больше воспитанников петербургского футбола. Такое желание, наверное, есть у всех поклонников футбола города на Неве. С другой стороны, результат, который сейчас показывает «Зенит», всех устраивает. Когда результат есть, вопросы селекции и прочее отодвигаются на второй план. «Да, мы впереди всех, нас не догнать, значит, всё в порядке», — думают болельщики.
Покупки бразильцев раздражают болельщиков других клубов, это даже заметно по соцсетям. «Зенит» для них ассоциируется с Бразилией. Действительно, за «Зенит» играют пять-шесть россиян, среди них почти нет воспитанников клуба. А погоду на поле делают бразильцы — никуда от этого не денешься», — сказал Мельников в интервью «РБ Спорт».
- 30 июня 2023
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