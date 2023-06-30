«Манчестер Сити» оказался втянутым в скандал из-за возможной утечки отчёта УЕФА

«Манчестер Сити», оформивший «золотой требл» в завершившемся сезоне, стал жертвой обвинений в финансовых махинациях. Анонимные расследователи создали документальный фильм на базе отчёта УЕФА, сделанного в 2020 году, но так нигде и не опубликованного, сообщает The Times.

Английская Премьер-лига ранее обвинила «горожан» в нарушении не менее 115 пунктов финансового регламента чемпионата Англии. В 2019 году УЕФА даже наложил на «Сити» санкции в виде отстранения от участия в Лиге чемпионов на два года, прежде чем спортивный арбитражный суд (CAS) отменил их.

В этот раз дело может принять более серьёзный оборот, поскольку создатели ролика уверяют, что неизвестный субъект из Объединенных Арабских Эмиратов заплатил «Манчестер Сити» около € 35 млн двумя частями, чтобы закрыть долги по платежам одного из основных спонсоров.

Очевидно, платежи должны были поступать от телекоммуникационной компании Etisalat, контрольный пакет акций которой принадлежит государству ОАЭ, но на самом деле переводы были замаскированным долевым финансированием. Таким образом, «Сити» обвиняют в том, что клуб использовал средства частного лица, связанного с эмиратским государством, для покрытия сумм, которые должны выплачивать спонсоры.

Создатели фильма решили сохранить свои имена в секрете, но настаивают на том, что они не финансируются ни одним ближневосточным государством или другим агентством. По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» подозревает, что за документальным фильмом могут стоять геополитические причины.