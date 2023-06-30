Экс-менеджер «Спартака» Мележиков назвал самого сильного тренера красно-белых

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о самом сильном тренере красно-белых из тех, с кем довелось сотрудничать. Наибольшее впечатление на функционера произвёл Доменико Тедеско.

«Мне понравился Тедеско. Был сложный период, когда он принял решение уходить (не продлевать контракт), о чём объявил команде. Но затем сделал шаг назад, не просто остался, а смог полноценно вернуться в команду. Это был сильный шаг с его стороны.

Был сильный тренер Руй, и меня удивляло его спокойствие в период, когда было давление, я был постоянно рядом. Ваноли взял Кубок, но с ним было сложнее — слишком много разных решений, мы не всегда успевали за ними. Абаскаль – молодой перспективный тренер, мне нравится его жёсткость, характер, вместе с тем — умение договариваться с футболистами. У него хорошая теоретическая и практическая база, перспективы достаточно большие», – сказал Мележиков в интервью «РБ Спорт».