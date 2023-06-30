Судьи женского ЧМ-2023 будут объяснять болельщикам решения VAR во время матчей

Арбитры женского чемпионата мира — 2023 будут объяснять зрителям решения, принятые после просмотра видеоповторов. Об этом сообщает ESPN.

Судьи будут через микрофон комментировать решения касательно возможных красных карточек, пенальти или отмены гола. Отмечается, что нововведение, которое будет впервые действовать на турнирах подобного уровня, призвано повысить прозрачность работы арбитров. Об этой инициативе ещё в феврале говорил председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Сообщается, что система будет действовать по образцу НФЛ — лиги по американскому футболу.

Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим чемпионом является сборная США.