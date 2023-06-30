Мелёхин: сейчас, я думаю, без проблем Онопко бы вышел за «Ростов» и усилил команду

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился мнением о тренере команды Викторе Онопко.

«Когда был товарищеский матч и Онопко играл за «Спартак», мы внимательно следили за той игрой. Он тогда выступил очень хорошо, подчищал и отдавал точные передачи. Сейчас, я думаю, без проблем он бы вышел за нас и усилил команду. На тренировках Виктор Савельевич очень редко подключается, но когда подключается, то выкладывается по максимуму. Видно, что огонь в его глазах никуда не пропал.

В принципе, было много моментов, где он старался подсказывать мне, как правильно сыграть. Он рассказывает часто про свою карьеру, отмечает разные нюансы. Я сам стараюсь прислушиваться к его советам, потому что у человека невероятный опыт. В некоторых матчах мне его советы помогали», — приводит слова Мелёхина Metaratings.