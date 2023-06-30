Мелёхин: сейчас, я думаю, без проблем Онопко бы вышел за «Ростов» и усилил команду

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился мнением о тренере команды Викторе Онопко.
«Когда был товарищеский матч и Онопко играл за «Спартак», мы внимательно следили за той игрой. Он тогда выступил очень хорошо, подчищал и отдавал точные передачи. Сейчас, я думаю, без проблем он бы вышел за нас и усилил команду. На тренировках Виктор Савельевич очень редко подключается, но когда подключается, то выкладывается по максимуму. Видно, что огонь в его глазах никуда не пропал.
В принципе, было много моментов, где он старался подсказывать мне, как правильно сыграть. Он рассказывает часто про свою карьеру, отмечает разные нюансы. Я сам стараюсь прислушиваться к его советам, потому что у человека невероятный опыт. В некоторых матчах мне его советы помогали», — приводит слова Мелёхина Metaratings.
- 30 июня 2023
-
20:37
-
20:34
-
20:24
-
20:09
-
20:07
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:28
-
19:28
-
19:24
-
19:09
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:19
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:31
-
17:28
-
17:21