Лещук — об уходе из «Динамо»: это чья-то выдумка, со мной никто не разговаривал

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук опроверг слухи об уходе из московского клуба.

«Это чья-то выдумка. Со мной никто об этом не разговаривал, и агента своего я спросил — с ним тоже никто не общался на эту тему. Я готов к сезону, как уже говорил, хочется показать результат гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Естественно, хочу играть и получать регулярную практику», – сказал Лещук в интервью «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков в 30 матчах. 27-летний Лещук принял участие в шести играх чемпионата России, в которых пропустил 11 мячей. Лещук является воспитанником «Динамо». Его контракт с бело-голубыми действует до конца июня 2025 года.