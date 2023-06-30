Лещук — об уходе из «Динамо»: это чья-то выдумка, со мной никто не разговаривал
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук опроверг слухи об уходе из московского клуба.
«Это чья-то выдумка. Со мной никто об этом не разговаривал, и агента своего я спросил — с ним тоже никто не общался на эту тему. Я готов к сезону, как уже говорил, хочется показать результат гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Естественно, хочу играть и получать регулярную практику», – сказал Лещук в интервью «РБ Спорт».
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков в 30 матчах. 27-летний Лещук принял участие в шести играх чемпионата России, в которых пропустил 11 мячей. Лещук является воспитанником «Динамо». Его контракт с бело-голубыми действует до конца июня 2025 года.
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