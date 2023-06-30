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Жиго: Федун — легенда «Спартака». Он дал этому клубу всё. Сделал «Спартак» чемпионом

Жиго: Федун — легенда «Спартака». Он дал этому клубу всё. Сделал «Спартак» чемпионом
Леонид Федун
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Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о бывшем владельце красно-белых Леониде Федуне.

«Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за всё. Он легенда «Спартака». Он дал этому клубу всё. Сделал «Спартак» чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего.

Да-да, я знаю, что он ушёл. Конечно, это грустно. Но это его выбор. Надеюсь, без него «Спартак» тоже сможет выиграть титул», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель».

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