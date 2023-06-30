Жиго: на поле Каррера вёл себя очень эмоционально, хотя в раздевалке был поспокойнее
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Бывший французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.
«Мой первый тренер в «Спартаке». Но я с ним долго не проработал. Сначала у меня была травма, а потом он покинул «Спартак». Но он же легенда. Тоже отличный парень. Он поверил в меня. Надеюсь, в будущем мы ещё с ним пересечёмся.
А все итальянцы такие. Всегда очень эмоциональные. Хотя в раздевалке он был поспокойнее. Любил пошутить. Но на поле, да, вёл себя очень эмоционально», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.
Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель».
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