«Севилья» выставит на трансфер всех игроков первого состава

Победитель Лиги Европы «Севилья» испытывает большие финансовые проблемы. Из-за долга в € 90 млн клуб собирается объявить доступными для продажи всех игроков первой команды, сообщает Marca.

В пятницу, 30 июня, президент «нервионцев» Пепе Кастро сообщил спортивным менеджерам, что из-за долга весь основной состав выставлен на трансфер. По мнению босса клуба, одной-двумя крупными сделками решить вопрос невозможно – придётся устроить массовую распродажу.

Эта новость застала врасплох многих болельщиков, поскольку новый спортивный директор клуба Виктор Орта планировал подобрать для тренерского штаба Хосе Луиса Мендилибара сильный состав, чтобы в новом сезоне побороться за победу чемпионате и Кубке Испании, а также хорошо выступить в Лиге чемпионов.

По мнению испанских журналистов, именно финансовые проблемы, нависшие над клубом, стали причиной ухода с поста Рамона Мончи, предшественника Орты.