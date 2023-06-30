«Севилья» выставит на трансфер всех игроков первого состава

Победитель Лиги Европы «Севилья» испытывает большие финансовые проблемы. Из-за долга в € 90 млн клуб собирается объявить доступными для продажи всех игроков первой команды, сообщает Marca.
В пятницу, 30 июня, президент «нервионцев» Пепе Кастро сообщил спортивным менеджерам, что из-за долга весь основной состав выставлен на трансфер. По мнению босса клуба, одной-двумя крупными сделками решить вопрос невозможно – придётся устроить массовую распродажу.
Эта новость застала врасплох многих болельщиков, поскольку новый спортивный директор клуба Виктор Орта планировал подобрать для тренерского штаба Хосе Луиса Мендилибара сильный состав, чтобы в новом сезоне побороться за победу чемпионате и Кубке Испании, а также хорошо выступить в Лиге чемпионов.
По мнению испанских журналистов, именно финансовые проблемы, нависшие над клубом, стали причиной ухода с поста Рамона Мончи, предшественника Орты.
- 30 июня 2023
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