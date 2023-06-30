Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик подписал контракт с «Миланом». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Игрок подписал соглашение с клубом до 30 июня 2027 года. Ранее футболист выступал за «Челси».

В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Лофтус-Чик провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей. «Челси» завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 44 очка в 38 матчах. Контракт Рубена с «синими» истекал в июне следующего года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.

«Милан» занял четвёртое место в итальянской Серии А. «Россонери» набрали по итогам 38 туров 70 очков.