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МЮ потребовал от де Хеа пока не искать другой клуб, несмотря на истечение контракта

МЮ потребовал от де Хеа пока не искать другой клуб, несмотря на истечение контракта
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Испанский голкипер Давид де Хеа официально стал свободным агентом после истечения срока действия договора с «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» выдвинули последнее требование к игроку – не переходить пока в другой клуб, сообщает Mirror.

Первоначально «Манчестер Юнайтед» стремился продлить контракт с вратарём, и стороны даже достигли соглашения о снижении заработной платы. Впоследствии клуб отозвал это предложение, на которое де Хеа был согласен, а нового игрок, посвятивший «МЮ» 12 лет карьеры, так и не получил.

Причина же, по которой манкунианцы требуют от де Хеа, свободного от любых обязательств, не соглашаться на переход в другой клуб, заключается в том, что «красные дьяволы» хотели бы сохранить «пожарный» план на случай неудачи в поисках нового вратаря.

«Манчестер Юнайтед» испытывает трудности в переговорах с миланским «Интером» по трансферу Андре Онана, и британские СМИ пишут, что средства «МЮ» этим летом будут ограничены. Большая часть трансферного бюджета будет потрачена на Мэйсона Маунта из «Челси», тогда как за Онана также придётся выплатить не меньше € 50 млн.

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