Собослаи подпишет контракт с «Ливерпулем», «красные» выплатят «Лейпцигу» € 70 млн
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи в скором времени подпишет контракт с «Ливерпулем», сообщает в «Твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
«Ливерпуль» проинформировал немецкий клуб, что планирует активировать пункт договора о выкупе прав на игрока за € 70 млн. Сделка уже заключена, личные условия с игроком согласованы, и скоро документ будет подписан – после обычного в таких случаях медицинского обследования.
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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