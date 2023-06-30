Собослаи подпишет контракт с «Ливерпулем», «красные» выплатят «Лейпцигу» € 70 млн

Полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи в скором времени подпишет контракт с «Ливерпулем», сообщает в «Твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» проинформировал немецкий клуб, что планирует активировать пункт договора о выкупе прав на игрока за € 70 млн. Сделка уже заключена, личные условия с игроком согласованы, и скоро документ будет подписан – после обычного в таких случаях медицинского обследования.

В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.