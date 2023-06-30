Орлов: надо, чтобы судьи решения хоть и коротко, но объясняли сразу, как в хоккее

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о решении Российского футбольного союза назначить серба Милорада Мажича на должность главы судейского департамента.

«Я думаю, что это правильное решение, потому что при Каманцеве прошлый сезон был явно хуже по сравнению с предыдущими. А когда у нас были иностранцы у руля судейства, всё-таки это давало какую-то более высокую культуру. Так что я надеюсь на изменения в лучшую сторону.

Мажич должен разъяснять решения судей широкой общественности? Должна быть комплексная работа. И ещё такой момент – в последнее время было столько разных поправок в правила, а где издание, в которых о них можно почитать? Кто-то должен этим заняться. Ведь каждый год идут поправки, где эти правила можно приобрести? Комментаторы путаются, болельщики не понимают.

Издавайте брошюры! Чтобы люди читали, разбирались в правилах. И по телевидению на эту тему надо больше делать передач, объяснять. Можно и на стадионах объявлять, за что конкретно, например, показана жёлтая карточка. То есть, как в хоккее, надо стремиться к тому, чтобы судьи решения хоть и коротко, но объясняли сразу», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».