УЕФА решил допустить «Барселону» до участия в ЛЧ, изучив «дело Негрейры» — Cadena Ser
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил допустить «Барселону» до участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Cadena Ser.
УЕФА завершил расследование, связанное с «делом Негрейры». Для санкций в отношении сине-гранатовых не было найдено оснований. В то же время сообщается, что следствие подтвердило связь клуба с Негрейрой, но для расследования оказалось недостаточно информации.
Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами. Негрейра получил € 7,3 млн.
Сине-гранатовые стали чемпионами Испании по итогам предыдущего сезона.
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