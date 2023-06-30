УЕФА решил допустить «Барселону» до участия в ЛЧ, изучив «дело Негрейры» — Cadena Ser

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил допустить «Барселону» до участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Cadena Ser.

УЕФА завершил расследование, связанное с «делом Негрейры». Для санкций в отношении сине-гранатовых не было найдено оснований. В то же время сообщается, что следствие подтвердило связь клуба с Негрейрой, но для расследования оказалось недостаточно информации.

Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами. Негрейра получил € 7,3 млн.

Сине-гранатовые стали чемпионами Испании по итогам предыдущего сезона.