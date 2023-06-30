Агент: Бительо готов переехать в Россию, но сначала необходимо договориться с «Гремио»

Агент Марсело Каран, представляющий интересы хавбека «Гремио» Бительо, прокомментировал интерес к игроку клубов из России.
«Мы не ускоряем уход Бительо. Ему комфортно в «Гремио», его любят болельщики, и он хочет приносить пользу клубу.
Нам известно об интересе российских клубов. Мы готовы рассмотреть переезд в Россию, но для этого необходимо сначала договориться с «Гремио». Клуб не готов просто так расстаться с Бительо», – приводит слова Карана Metaratings.ru.
23-летний Бительо является воспитанником «Гремио», он находится в структуре клуба с 2018 года. За первую команду полузащитник сыграл 78 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Контракт игрока с клубом действует до декабря 2025 года. По данным специализированного сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 3,5 млн.
- 30 июня 2023
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