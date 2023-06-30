Семшов — о трансфере Коваленко: в конкуренции с сильными футболистами он может прибавить

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов высказался о переходе полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в санкт-петербургский клуб.
«Возраст позволяет Коваленко пройти адаптацию в «Зените». Александру будет тяжело, но, с другой стороны, когда он будет тренироваться и играть с сильными футболистами, то сможет быстрее прогрессировать.
Семак понимает, что Коваленко — игрок хорошего уровня. Он хоть и молодой, но уже вызывался в сборную России. Я думаю, у него будет какое-то доверие со стороны тренера, тем более мы не знаем, кто покинет клуб из российских футболистов, а наши ребята должны быть на футбольном поле. Если он будет хорошо справляться с конкуренцией, то будет играть. Всё-таки он показывал грамотный и не по годам взрослый футбол в «Крыльях». Александр может вырасти в классного футболиста.
Коваленко только в плюс переход в «Зенит». Можно было, конечно, ещё набираться опыта и поиграть в другой команде. Но в конкуренции с такими сильными футболистами он может ещё прибавить. Если он будет получать мало игровой практики, то, думаю, Александр решит эту проблему с руководством «Зенита». Всё-таки игру ничто не заменит, никакая тренировка. Только в игре ты можешь проявить свои лучшие качества и набраться опыта», – приводит слова Семшова Metaratings.ru.
Напомним, сегодня, 30 июня, «Зенит» объявил о переходе 19-летнего Коваленко, с которым подписан контракт до июня 2028 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
- 30 июня 2023
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