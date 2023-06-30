Колосков: если УЕФА запретил крымским клубам играть во Второй лиге, то они не будут

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал заявление УЕФА о том, что крымским клубам запрещено играть в соревнованиях под эгидой РФС.

«Матчи дивизиона «Б» Второй лиги с участием крымских команд проводятся под эгидой РФС, конечно. Это Вторая лига, там подгруппы «А» и «Б», в них есть ещё несколько подгрупп, и всё это под эгидой РФС. Формально УЕФА встал на позицию уставных принципов, которые есть в уставе УЕФА, но, помимо формальности, есть ещё и логика какая-то, ведь Крым — это субъект РФ, а субъекты РФ имеют по Конституции России равные права, в том числе участвовать в соревнованиях. Здесь есть, конечно, определённые разногласия. Я думаю, что РФС сумеет как-то оспорить это решение, если оно есть. Поэтому сейчас, как говорят, мяч на стороне Российского футбольного союза, и они должны вступить в какой-то контакт, диалог вступить с УЕФА, объяснить ситуацию.

Получается ли так, что в данный момент крымские клубы не имеют права выступать в России, если основываться на решении УЕФА? Да, если УЕФА запретил, то, конечно, они не будут. Надо, пока ещё не начались соревнования, провести определённую работу, объяснить УЕФА, что по нашей конституции эти клубы имеют право играть в нашей профессиональной лиге.

Удастся ли, на мой взгляд, разрешить эту ситуацию за короткий срок? Ну, срок не очень короткий, не знаю, здесь такая особая тонкость, что здесь прогнозов лучше давать не надо. Тем более мне как официальному лицу РФС, которое не имеет прямого отношения к этой теме. Здесь есть определённые противоречия между нашей Конституцией и уставом УЕФА, и надо эти противоречия каким-то образом решить», — сказал Колосков в интервью «ВсёПроСпорт.ру».