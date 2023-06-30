Семшов: создание медийной команды никак не повлияет на развитие петербургского футбола

Бывший российский полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о создании в Санкт-Петербурге медийной команды «Чисто Питер».

«Создать медийную команду «Чисто Питер» – неплохое решение, но на развитие петербургского футбола это никак не повлияет. Это сделано в меньшей степени для того, чтобы привлечь молодую аудиторию к главному клубу северной столицы: «Зенит» и так хорошо знают. Эта команда просто для того, чтобы молодёжь переживала за медийную команду из своего города, не более того. Возможно, это ещё сделано для того, чтобы такие гранды медийного футбола, как «Амкал» и 2DROTS, приезжали в Питер. Аудитория сейчас у них большая, пока интерес есть, нужно это продвигать.

Многие считают, что «Чисто Питер» станет таким же гегемоном в МФЛ, как «Зенит» в РПЛ. Медийная лига должна внести в регламент, сколько профессионалов нынешних и бывших может выходить на поле, чтобы был интерес. В МФЛ плюс-минус должна быть одинаковая конкуренция и примерно одинаковые составы, тогда будет ещё интереснее.

В МФЛ, помимо темпераментных и харизматичных тренеров, должны работать известные футбольные люди, чтобы интерес к лиге и к команде рос, Радимов является таковым. Не думаю, что для Владислава это вариант продолжения тренерской карьеры. Здесь, скорее, он сможет передать свой опыт футболистам, потому что он уже работал в структуре «Зенита», в молодёжке и второй команде. Плюс это свой человек из Питера», — приводит слова Семшова Metaratings.