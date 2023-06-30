«Наполи» покинул спортивный директор, подписавший Осимхена, Хвичу и Джэ

Спортивный директор Криштиано Джунтоли официально расторг контракт с «Наполи» по обоюдному согласию, функционер собирается в ближайшие пять лет поработать с туринским «Ювентусом».
«Наполи» благодарит Криштиано Джунтоли за восемь лет сотрудничества с президентом Аурелио Де Лаурентисом, генеральным директором Андреа Кьявелли и тренерами, которые в эти годы работали с командой», – сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Теперь Джунтоли может подписать пятилетний контракт с «Ювентусом» и с 1 июля приступить к выполнению своих обязанностей на новом рабочем месте. Джунтоли присоединился к «партенопейцам» в 2015 году, ранее он работал спортивным директором в «Капри» и «Специи».
Именно он считается ответственным за трансферы главных звёзд чемпионского состава «Наполи»: Хвичи Кварацхелии, Виктора Осимхена и Ким Мин Джэ.
- 30 июня 2023
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