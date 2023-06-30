Мележиков: не считаю, что продление контракта с Абаскалем стало причиной неудач «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем и о выступлении красно-белых во второй части минувшего сезона.
«Инициативы, касающиеся игроков или тренерского штаба, исходят от спортивного директора. Но говорить о продлении контракта с тренером как о причине того, что команда неудачно провела весну — с этим тезисом я не согласен.
Были шансы побороться, но с моей стороны это некорректно обсуждать. И Олег Малышев сказал, что есть некий анализ причин спада. Я понимаю их, но эти вопросы более корректно задавать тренеру. Надеюсь, что повода их задавать не будет, сезон станет успешным», — сказал Мележиков в интервью «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в РПЛ.
- 30 июня 2023
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