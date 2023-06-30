Динияр Билялетдинов: нынешнее поколение российских игроков ровное, но не хватает красок

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, какое российское поколение футболистов считает сильнейшим.

«Было ли поколение Евро-2008 сильнее нынешнего? Стараюсь не сравнивать никакие поколения. Футбол не стоит на месте, а развивается, скорости другие уже. Невозможно сравнить поколение 2008 года с поколением 1998 года. Да, были всплески, яркие события, но такие сравнения некорректны, тем более в условиях, которые сложились сейчас.

Достаточно ли сильное нынешнее поколение? Оно ровное. Все что-то умеют, играют, но красок не хватает. Но, опять же, мы сейчас в такой ситуации, что давать оценки некорректно», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, на чемпионате Европы 2008 года сборная России в первый и единственный раз в своей истории стала бронзовым призёром турнира.